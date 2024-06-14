В Екатеринбурге начались поиски пропавшей 14-летней девочки. Екатерина Ивачева исчезла 13 июня. Последний раз ее видели в районе Уралмаша. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
— Приметы: рост — 160 сантиментов, худощавого телосложения, глаза серого цвета, волосы русые, носит короткую стрижку, — рассказали волонтеры.
В день пропажи школьница была одета в черные спортивные штаны, черный топ и бежевые кроссовки. На голове у нее была бейсболка черного цвета с логотипом Nike.
На данный момент поиски подростка ведут волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталье по номеру 89000440220 или старшему координатору поиска Максиму по номеру 89000484903. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в отдел полиции № 15, позвонив