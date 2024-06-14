В Екатеринбурге начались поиски пропавшей 14-летней девочки

На данный момент поиски подростка ведут волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталье по номеру 89000440220 или старшему координатору поиска Максиму по номеру 89000484903. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться в отдел полиции № 15, позвонив +7 (343) 356−42−15 или 112, 102.