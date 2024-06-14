Велосипедист и байкер погибли в ДТП возле Екатеринбурга

Вечером 13 июня на 42 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган (Белоярский район) произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, велосипедист 1957 года рождения при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха ФЗР6Н». В результате столкновения велосипед разорвало на несколько частей, а байк получил значительные механические повреждения.
В результате ДТП на месте аварии погибли велосипедист и байкер 1998 года рождения. Пассажирка мотоцикла 2002 года рождения доставлена с травмами головы и ушибами в больницу № 36 Екатеринбурга.
«Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса к строгому соблюдению ПДД и предельной бдительности», — сообщают в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что вечером 10 июня в поселке Пионерский Талицкого района произошла смертельная авария с участием питбайка.
По предварительным данным, 20-летний водитель питбайка «Kayo» при проезде перекрестка, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хонда Цивик», который ехал по главной дороге. В результате аварии на месте происшествия погиб 9-летний пассажир питбайка.