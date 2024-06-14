Дело об убийстве Игоря Талькова заочно рассмотрят в Петербурге

Дело будет рассматриваться в Петроградском районном суде, со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщает «Вечёрка».
Как считает следствие, в октябре 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» Валерий Шляфман попытался застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова из-за очерёдности выступления артистов на концерте артистов. В момент выстрела тот увернулся, а Игорь Тальков получил смертельное ранение.
В 1992 году подозреваемый скрылся в Израиле и в качестве обвиняемого был привлечён к делу заочно. В 2022 году Петроградский районный суд, также заочно, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
«При изучeнии угoловного дела, поступившего с oбвинительным заключением, прoкуратурой города проaнализированы допросы более 150 cвидетелей, среди кoторых артиcты эстрады, работники Дворца cпoрта и сотрудники oрганов внутренних дел, присутcтвовавшие на меcте происшеcтвия», — добавили в Генпрокуратуре.
Также в ведомстве объяснили, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Также следственные органы предприняли исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Валерия Шляфмана.
«Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», — указано в сообщении. Это является исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого. Дело направят в Петроградский районный суд, где его рассмотрят по существу.
Напомним, неделю назад правоохранители завершили расследование самого громкого и загадочного убийства в истории российского шоу-бизнеса. По одной из версий, убийство Игоря Талькова могло быть местью музыканту за критику политического руководства СССР. Другие считают, что причиной стал его отказ озвучивать фильм, в котором он снялся.