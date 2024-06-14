Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело об убийстве Игоря Талькова заочно рассмотрят в Петербурге

В Петербурге заочно рассмотрят уголовное дело о совершённом в октябре 1991 года убийстве певца Игоря Талькова. Обвинительное заключение в отношении обвиняемого в этом концертного директора Валерия Шляфмана утвердила прокуратура.

Дело будет рассматриваться в Петроградском районном суде, со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры сообщает «Вечёрка».

Как считает следствие, в октябре 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» Валерий Шляфман попытался застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова из-за очерёдности выступления артистов на концерте артистов. В момент выстрела тот увернулся, а Игорь Тальков получил смертельное ранение.

В 1992 году подозреваемый скрылся в Израиле и в качестве обвиняемого был привлечён к делу заочно. В 2022 году Петроградский районный суд, также заочно, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«При изучeнии угoловного дела, поступившего с oбвинительным заключением, прoкуратурой города проaнализированы допросы более 150 cвидетелей, среди кoторых артиcты эстрады, работники Дворца cпoрта и сотрудники oрганов внутренних дел, присутcтвовавшие на меcте происшеcтвия», — добавили в Генпрокуратуре.

Также в ведомстве объяснили, что по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Также следственные органы предприняли исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Валерия Шляфмана.

«Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует», — указано в сообщении. Это является исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого. Дело направят в Петроградский районный суд, где его рассмотрят по существу.

Напомним, неделю назад правоохранители завершили расследование самого громкого и загадочного убийства в истории российского шоу-бизнеса. По одной из версий, убийство Игоря Талькова могло быть местью музыканту за критику политического руководства СССР. Другие считают, что причиной стал его отказ озвучивать фильм, в котором он снялся.