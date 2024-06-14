Дело об убийстве Игоря Талькова заочно рассмотрят в Петербурге

Напомним, неделю назад правоохранители завершили расследование самого громкого и загадочного убийства в истории российского шоу-бизнеса. По одной из версий, убийство Игоря Талькова могло быть местью музыканту за критику политического руководства СССР. Другие считают, что причиной стал его отказ озвучивать фильм, в котором он снялся.