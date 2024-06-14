Каковы последствия массовой атаки украинских БПЛА на Ростовскую область?

Чтобы не оставлять жителей совсем без электричества в сложные погодные условия (напомним, сейчас на Дону затяжной период жары и засухи), потребителей будут переключать на энергоснабжение по резервной схеме. В соцсетях жители Морозовска пишут, что по состоянию на 8 часов утра 14 июня электричество ещё не восстановлено. Также люди жалуются на перебои в работе сотовой связи.