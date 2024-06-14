Каковы последствия массовой атаки украинских БПЛА на Ростовскую область?

Что известно о ЧП к этому часу, узнал Rostov.aif.ru.
70 дронов
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку (именно так квалифицируют произошедшее в военном ведомстве) произошла в ночь на 14 июня. В 3.53 донской губернатор Василий Голубев опубликовал официальное сообщение о том, что над территорией региона отработали силы и средства ПВО.
Ночью встревоженные жители северной части региона писали в соцсетях о громких и пугающих звуках, похожих на взрывы. Некоторых людей они даже разбудили. Это, по словам местных, началось около 2 часов ночи. Примерно тогда же пропало и электричество.
Ранее самой массовой атакой БПЛА на Ростовскую область была апрельская. Кстати, на всё тот же Морозовск. Тогда, сообщали в МО РФ, было уничтожено 44 БПЛА. Теперь же — 70 вражеских беспилотников.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали в Министерстве обороны России.
По резервной схеме
Ночь была напряжённой, однако российским военным удалось защитить жителей Дона. Человеческих жертв, предварительно, нет.
Однако есть разрушения инфраструктурных объектов. Так, в Морозовском районе оказалась нарушена система электроснабжения. В зону отключения, по данным правительства региона, попали сразу несколько населённых пунктов.
Чтобы не оставлять жителей совсем без электричества в сложные погодные условия (напомним, сейчас на Дону затяжной период жары и засухи), потребителей будут переключать на энергоснабжение по резервной схеме. В соцсетях жители Морозовска пишут, что по состоянию на 8 часов утра 14 июня электричество ещё не восстановлено. Также люди жалуются на перебои в работе сотовой связи.