Жителя Красноярского края осудили за откушенное из ревности ухо соперника

Как рассказали в краевом управлении МВД, весной 2022 года житель Ачинска со своей девушкой и ее прежним возлюбленным оказались за одним столом. Разгоряченные алкоголем парни поссорились на почве ревности и вышли на улицу, чтобы без помех выяснить отношения.
Во время драки один из оппонентов сомкнул зубы на ухе другого, и это привело к потере молодым человеком левой ушной раковины, уточнили в полиции. Правоохранители квалифицировали укус как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно.