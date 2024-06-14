Жителя Красноярского края осудили за откушенное из ревности ухо соперника

Как рассказали в краевом управлении МВД, весной 2022 года житель Ачинска со своей девушкой и ее прежним возлюбленным оказались за одним столом. Разгоряченные алкоголем парни поссорились на почве ревности и вышли на улицу, чтобы без помех выяснить отношения.