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Жителя Красноярского края осудили за откушенное из ревности ухо соперника

Суд Ачинска (Красноярский край) вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью — фигурант зубами ампутировал ухо соперника в конфликте из-за женщины.

Источник: AP 2023

Как рассказали в краевом управлении МВД, весной 2022 года житель Ачинска со своей девушкой и ее прежним возлюбленным оказались за одним столом. Разгоряченные алкоголем парни поссорились на почве ревности и вышли на улицу, чтобы без помех выяснить отношения.

Во время драки один из оппонентов сомкнул зубы на ухе другого, и это привело к потере молодым человеком левой ушной раковины, уточнили в полиции. Правоохранители квалифицировали укус как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы условно.