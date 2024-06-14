Пьяный челябинец до смерти запинал приятеля

В Челябинской области заключен под стражу местный житель, обвиняемый в причинении смерти знакомому, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, 10 июня текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес приятелю множество ударов ногами по туловищу. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время он задержан, ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.