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В Башкирии экс-главного врача больницы осудят за взятки

Экс-главный врач Зилаирской ЦРБ предстанет перед судом за получение взяток в размере почти 1,8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

С 2020 по 2022 годы руководитель медицинской организации отдавал находящимся от него в служебной зависимости главной медсестре и главному бухгалтеру устные незаконные распоряжения о необходимости начисления работникам учреждения дополнительных стимулирующих выплат.

В последующем часть денег передавалась главному врачу за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученного вознаграждения за указанный период составила около 1,8 млн рублей.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайоный суд для рассмотрения по существу.