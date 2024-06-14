В Башкирии экс-главного врача больницы осудят за взятки

С 2020 по 2022 годы руководитель медицинской организации отдавал находящимся от него в служебной зависимости главной медсестре и главному бухгалтеру устные незаконные распоряжения о необходимости начисления работникам учреждения дополнительных стимулирующих выплат.
В последующем часть денег передавалась главному врачу за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученного вознаграждения за указанный период составила около 1,8 млн рублей.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Зилаирский межрайоный суд для рассмотрения по существу.