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В аэропорту Нижнекамска самолет совершил жесткую посадку

Из-за ЧП два авиарейса задержали.

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

В нижнекамском аэропорту Бегишево 13 июня в 18:30 учебный самолет совершил жесткую посадку. У него произошло сложение стоек шасси. Это случилось из-за ошибки пилотирования, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Учебно-тренировочный полет выполнялся на воздушном судне университета гражданской авиации. В салоне находились инструктор и курсант. В результате серьезного авиационного инцидента никто не пострадал. Однако повреждения получило воздушное судно.

После эвакуации самолета с аэродрома и ее осмотра аэропорт возобновил работу. До этого на вылет были задержаны два авиарейса.

В настоящее время Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиапроисшествия. Как выяснилось, учебный самолет марки Diamond-42 эксплуатируется Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации. На место происшествия выезжал заместитель Камского транспортного прокурора.

«Была проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 10 июня аэропорт Казани закрыли на прием и отправку самолетов. Ограничения были введены в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что сотрудниками ФСБ по Удмуртии в Ижевске задержан местный житель, который пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры.