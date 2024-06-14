Нижегородскую газовую компанию обвинили в воровстве денег у абонентов

Жертвами недобросовестных газовщиков стали жители Ленинского района, у которых ранее был заключен договор с этой компанией на техобслуживание газового оборудования. Срок договоров уже истек, услуги фактически уже не оказывались, однако компания продолжала взимать плату с абонентов. Так, с начала 2024 года «набежало» более 200 тысяч рублей, которые фирма присвоила себе.