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Нижегородскую газовую компанию обвинили в воровстве денег у абонентов

По данным прокуратуры, сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о мошенничестве со стороны газовой компании, которая подозревается в воровстве денег у абонентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жертвами недобросовестных газовщиков стали жители Ленинского района, у которых ранее был заключен договор с этой компанией на техобслуживание газового оборудования. Срок договоров уже истек, услуги фактически уже не оказывались, однако компания продолжала взимать плату с абонентов. Так, с начала 2024 года «набежало» более 200 тысяч рублей, которые фирма присвоила себе.

Возбуждено уголовное дело, виновные лица будут привлечены к ответственности.