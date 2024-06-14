Нижегородскую газовую компанию обвинили в воровстве денег у абонентов

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело о мошенничестве со стороны газовой компании, которая подозревается в воровстве денег у абонентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Жертвами недобросовестных газовщиков стали жители Ленинского района, у которых ранее был заключен договор с этой компанией на техобслуживание газового оборудования. Срок договоров уже истек, услуги фактически уже не оказывались, однако компания продолжала взимать плату с абонентов. Так, с начала 2024 года «набежало» более 200 тысяч рублей, которые фирма присвоила себе.
Возбуждено уголовное дело, виновные лица будут привлечены к ответственности.