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В Башкирии 17-летний подросток устроил катание друзей на крыше автомобиля

В Туймазинском районе 17-летний подросток взял без спросу родительский ВАЗ-2110 и устроил «покатушки» друзей на крыше автомобиля. Подростки отправились на озеро Кандрыкуль.

Источник: Пресс-служба ГИБДД РБ

В Туймазинском районе 17-летний подросток взял без спросу родительский ВАЗ-2110 и устроил «покатушки» друзей на крыше автомобиля. Подростки отправились на озеро Кандрыкуль.

«Очевидцы засняли нарушение на видео и прислали в чат-бот Госавтоинспекции, благодаря чему нарушитель был установлен», — сообщил руководитель ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

В отношении юного правонарушителя составлено два административных материала: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления и за нарушение правил перевозки людей. Также протоколы составлены на его пассажиров. Все материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.