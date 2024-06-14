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Над Черноземьем за ночь сбили 14 беспилотников; есть разрушения

В течение ночи 14 июня дежурные средства ПВО сбили по шесть беспилотников над Воронежской и Курской областями, а также два над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По сообщениям местных властей, в результате никто не пострадал, выявлен ряд разрушений.

В Лискинском районе Воронежской области БПЛА самолетного типа были обнаружены и сбиты около 3:00, рассказал губернатор Александр Гусев. Они пытались атаковать местную нефтебазу — в результате падения обломков летательных аппаратов был поврежден неиспользуемый резервуар для топлива. Возгорания не допущено.

Также обломки сбитых беспилотников упали в Центральном и Железнодорожных округах Курска, сообщил мэр Игорь Куцак. Представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления ГО и ЧС проверяют порядка десяти адресов на повреждения по заявкам жителей. По предварительным данным, характер разрушений незначительный. Горожанам обещают оказать помощь в восстановлении поврежденного жилого имущества и автомобиля.

О последствиях атаки Белгородской области не сообщалось.