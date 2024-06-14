Над Черноземьем за ночь сбили 14 беспилотников; есть разрушения

В течение ночи 14 июня дежурные средства ПВО сбили по шесть беспилотников над Воронежской и Курской областями, а также два над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По сообщениям местных властей, в результате никто не пострадал, выявлен ряд разрушений.