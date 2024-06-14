Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о гибели девочки в ДТП на остановке

Резонансное ДТП произошло в Калининграде днем 17 ноября 2023 года. По предварительным данным, автомобиль «БМВ» под управлением 55-летнего мужчины выехал на встречную полосу и в районе дома № 2 по улице Инженерной врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла семилетняя девочка. Кроме того, пострадали трое взрослых. Как отмечали в областном УМВД, водитель автомобиля госпитализирован. По предварительной версии, причиной случившегося могло стать резкое ухудшение состояния его здоровья.