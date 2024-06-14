Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Кореличском районе

Житель деревни Малые Жуховичи 13 июня в 15.58 сообщил спасателям о пожаре в частном доме. Сельчанин рассказал, что из-под кровли здания выбивается плотный дым, и предположил, что внутри может находиться человек. На место ЧП немедленно направились четыре пожарных расчета. Деревянное строение горело изнутри, пламя выбивалось на кровлю. Спасатели немедленно приступили к тушению возгорания и поиску людей внутри строения. Выяснилось, что с разрешения хозяйки в доме проживал 69-летний местный житель. Накануне случившегося соседи видели мужчину на подворье. При проведении разведки на полу в жилой комнате бойцы МЧС обнаружили пенсионера погибшим. Больше получаса потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать пожар. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество в доме. По одной из версий, к огненной трагедии привело неосторожное курение.