В России признали «Грузинский национальный легион» террористической организацией

«На основании собранных ФСБ доказательств Южный окружной военный суд признал военизированное формирование “Грузинский национальный легион” террористической организацией. В соответствии с указанным решением и федеральным законом “О противодействии терроризму” формирование внесено в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, его деятельность запрещена на территории России», — сообщили в ФСБ.
В ФСБ отметили, что формирование было создано в 2014 году «под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в настоящее время “Грузинский национальный легион” является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку». Члены «легиона» участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения, отметили в ЦОС. Признание террористической организацией «позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 УК РФ “наемничество”, но и по статьям террористической направленности», — подчеркнули в ФСБ.
В настоящее время ФСБ России продолжает мероприятия по выявлению и пресечению угроз безопасности государства, исходящих от членов террористической организации «Грузинский национальный легион».
Глава «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили, заочно привлеченный в России к уголовной ответственности за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, в октябре прошлого года был объявлен российским МВД в розыск. Ранее Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности более 70 наемников из числа грузинского национального легиона за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. «Грузинский легион» стал 51-й организацией, признанной в России террористической. Ранее, в декабре 2023 года, решением 2-го Западного окружного военного суда террористической также была признана националистическая организация «Русский добровольческий корпус».