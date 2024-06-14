В России признали «Грузинский национальный легион» террористической организацией

В ФСБ отметили, что формирование было создано в 2014 году «под патронажем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и в настоящее время “Грузинский национальный легион” является наиболее крупным вооруженным формированием, комплектуемым по национальному признаку». Члены «легиона» участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, а также причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения, отметили в ЦОС. Признание террористической организацией «позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 УК РФ “наемничество”, но и по статьям террористической направленности», — подчеркнули в ФСБ.