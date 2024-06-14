Пациент избил медиков в Актобе

По информации портала, 36-летний пациент набросился на медработницу в коридоре на втором этаже больницы, после того как она попросила его вернуться в палату. Он начал бить женщину кулаками по голове, она упала, но пациент не прекратил избиение. Потом он вышел на улицу, избил еще одного сотрудника больницы и убежал. У обоих потерпевших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга.