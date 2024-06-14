Пациент избил медиков в Актобе

По информации портала, 36-летний пациент набросился на медработницу в коридоре на втором этаже больницы, после того как она попросила его вернуться в палату. Он начал бить женщину кулаками по голове, она упала, но пациент не прекратил избиение. Потом он вышел на улицу, избил еще одного сотрудника больницы и убежал. У обоих потерпевших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга.
На сбежавшего пациента возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
Суд установил, что мужчина действительно совершил хулиганство, но не отдавал отчет своим действиям. Поэтому суд постановил направить его на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа, мотивируя такое решение тем, что на воле он представляет опасность для общества.
На суде мать подсудимого не возражала против его принудительного лечения. Она объяснила, что сын состоял на учете с 2013 года, а психическое заболевание у него появилось после службы в армии.