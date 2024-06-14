Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области

Сегодня в 3 часа 25 минут (время местное) между станциями Смышляевка и Безымянка Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся пассажирским поездом № 373 сообщением Тюмень — Дербент.