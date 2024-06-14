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Водитель выехал на пути: ДТП на переезде в Самарской области

На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Сегодня в 3 часа 25 минут (время местное) между станциями Смышляевка и Безымянка Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся пассажирским поездом № 373 сообщением Тюмень — Дербент.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.