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В Приднестровье дом загорелся после того того, как в газовую трубу ударила молния: К счастью, обошлось без жертв

В результате пожара повреждено два квадратных метра деревянной обрешётки шиферной крыши.

Источник: Комсомольская правда

В Слободзее во время дождя молния ударила в газовую трубу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

О том, что горит крыша жилого дома, на пульт пожарной охраны СВПЧ-8 сообщила соседка. Пенсионерка рассказала, что во время дождя увидела в окно яркую вспышку, после которой произошло возгорание газа, выходящего из трубы. Пламя моментально перекинулось на фронтон кровли, и она загорелась.

В момент возгорания в доме никого не было. За считаные минуты пожарный расчёт был на месте. Пожарные перекрыли вентиль газовой трубы, сбили огонь и пролили деревянные балки.

В результате пожара повреждено два квадратных метра деревянной обрешётки шиферной крыши.

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