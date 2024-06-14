В Приднестровье дом загорелся после того того, как в газовую трубу ударила молния: К счастью, обошлось без жертв

В Слободзее во время дождя молния ударила в газовую трубу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
О том, что горит крыша жилого дома, на пульт пожарной охраны СВПЧ-8 сообщила соседка. Пенсионерка рассказала, что во время дождя увидела в окно яркую вспышку, после которой произошло возгорание газа, выходящего из трубы. Пламя моментально перекинулось на фронтон кровли, и она загорелась.
В момент возгорания в доме никого не было. За считаные минуты пожарный расчёт был на месте. Пожарные перекрыли вентиль газовой трубы, сбили огонь и пролили деревянные балки.
В результате пожара повреждено два квадратных метра деревянной обрешётки шиферной крыши.