Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар случился на предприятии Челябинска

Площадь возгорания составила 150 кв.м.

Крупный пожар случился на предприятии Челябинска в Тракторозаводском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что подразделения выезжали на одно из частных предприятий, расположенных в районе улицы Героев Танкограда.

По предварительным данным, людей в здании нет. Проводится разведка. Площадь возгорания составила 150 кв.м.

ОБНОВЛЕНИЕ Пожар локализован.

ОБНОВЛЕНИЕ 12.45 Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Для установления всех обстоятельств и причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.

пожары