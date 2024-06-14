Крупный пожар случился на предприятии Челябинска в Тракторозаводском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что подразделения выезжали на одно из частных предприятий, расположенных в районе улицы Героев Танкограда.
По предварительным данным, людей в здании нет. Проводится разведка. Площадь возгорания составила 150 кв.м.
ОБНОВЛЕНИЕ Пожар локализован.
ОБНОВЛЕНИЕ 12.45 Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Для установления всех обстоятельств и причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.