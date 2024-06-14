Суд взыскал компенсацию морального вреда за гибель пермяка на «Булгарии»

Погибший работал на судне помощником рулевого. За компенсацией морального вреда истцы ранее не обращались в связи с продолжительным периодом восстановления от случившегося потрясения. При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, конкретные обстоятельства и причины крушения речного судна, учел то, что гибелью молодого человека нарушена целостность семейной связи, которая является одной из самых ценных категорий человеческой жизни.