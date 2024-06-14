Суд взыскал компенсацию морального вреда за гибель пермяка на «Булгарии»

Погибший работал на судне помощником рулевого. За компенсацией морального вреда истцы ранее не обращались в связи с продолжительным периодом восстановления от случившегося потрясения. При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, конкретные обстоятельства и причины крушения речного судна, учел то, что гибелью молодого человека нарушена целостность семейной связи, которая является одной из самых ценных категорий человеческой жизни.
«Исходя из требований разумности и справедливости, определил размер причиненного истцам морального вреда: родителям погибшего по 1,4 млн руб. каждому, сестре погибшего — 500 тыс. руб., взыскав данные суммы с ответчиков в долевом отношении», — сообщает пресс-служба суда.
Двухпалубный теплоход «Булгария» затонул 10 июля 2011 года во время грозы в Куйбышевском водохранилище. Погибли 122 из 201 человека, находившихся на судне.