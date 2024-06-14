В Калининграде из-за вспышек инфекций в общепите пострадали около 100 человек

«В одном случае это была вспышка норовируса — индивидуальный предприниматель кормила строителей двухъярусного моста. В двух случаях сальмонеллеза — это кафе “Якитория” и ИП, который занимался доставкой готового “здорового питания” под брендом “Мюсли-39”», — рассказала главный санитарный врач. По её словам, такое произошло «впервые за много лет». «Число вспышек, которые связаны с предприятиями общепита, у нас такое же, как и в среднем по России», — добавила Елена Бабура.