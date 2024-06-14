В Искитимском районе водитель без прав угробил в аварии молодую девушку

По предварительной информации, 14 июня в 09 часов 45 минут на территории Искитимского района водитель-мужчина 2000 года рождения, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем «Ниссан Санни», двигался со стороны ст. Евсино и при пересечении нерегулируемого перекрестка с Р-256 (70 км), совершил столкновение с КамАЗом под управлением мужчины 1984 года рождения, который двигался со стороны г. Черепаново в сторону г. Новосибирск.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате ДТП пассажирка автомобиля «Ниссан Санни» — девушка 2003 года рождения — получила травмы не совместимые с жизнью. Водитель автомобиля с травмами доставлен в больницу.
На месте работает наряд Госавтоинспекции и сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее «Прецедент» писал: в Новосибирске внедорожник сбил 10-летнего ребёнка на самокате.
Екатерина СОСНИНА.