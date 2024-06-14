В Искитимском районе водитель без прав угробил в аварии молодую девушку

По предварительной информации, 14 июня в 09 часов 45 минут на территории Искитимского района водитель-мужчина 2000 года рождения, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем «Ниссан Санни», двигался со стороны ст. Евсино и при пересечении нерегулируемого перекрестка с Р-256 (70 км), совершил столкновение с КамАЗом под управлением мужчины 1984 года рождения, который двигался со стороны г. Черепаново в сторону г. Новосибирск.