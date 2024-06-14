На Среднем Урале утонул еще один подросток

Ранее стало известно, что в Камышлове утонул маленький мальчик — он стал первым ребенком, погибшим на свердловских водоемах с начала 2024 года. Тело малыша подняли из реки Пышмы в восьмом часу вечера, в поисках участвовали пятеро спасателей с одной единицей техники.