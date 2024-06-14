На Среднем Урале утонул еще один подросток

Подросток вместе с друзьями пришел на Карпинский разрез, чтобы отдохнуть. Плавать он не умел, но почему-то решил залезть в воду. Как рассказала командир поисково-спасательного отряда Краснотурьинска Оксана Екимова, 17-летний подросток оступился и ушел под воду. Трагедия случилась 13 июня.
Спасатели прибыли на место происшествия и начали поиски подростка, которые длились до поздней ночи. Найти его удалось 14 июня.
«ФедералПресс» обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее стало известно, что в Камышлове утонул маленький мальчик — он стал первым ребенком, погибшим на свердловских водоемах с начала 2024 года. Тело малыша подняли из реки Пышмы в восьмом часу вечера, в поисках участвовали пятеро спасателей с одной единицей техники.