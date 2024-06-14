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Скорая забрала двух подростков после ДТП с самокатами в Новосибирске

Девушки двигались по проезжей части.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Врачи скорой помощи забрали двух девушек-подростков после ДТП с электросамокатами в Новосибирске.

В обоих случаях пострадавшие ехали по проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ. В первом ДТП пострадала 17-летнюю девушка. Ее доставили в больницу.

Авария произошла в Дзержинском районе. Подростка сбила женщина на автомобиле Honda Civic.

Вторая авария случилась в Калининском районе. 18-летнюю девушку сбил водитель «ВАЗ-21140». Ее также забрали врачи скорой помощи.

Как уточнили в ГАИ, с апреля в Новосибирске зарегистрировали 28 аварий с участием самокатов.