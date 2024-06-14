Скорая забрала двух подростков после ДТП с самокатами в Новосибирске

Врачи скорой помощи забрали двух девушек-подростков после ДТП с электросамокатами в Новосибирске.
В обоих случаях пострадавшие ехали по проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ. В первом ДТП пострадала 17-летнюю девушка. Ее доставили в больницу.
Авария произошла в Дзержинском районе. Подростка сбила женщина на автомобиле Honda Civic.
Вторая авария случилась в Калининском районе. 18-летнюю девушку сбил водитель «ВАЗ-21140». Ее также забрали врачи скорой помощи.
Как уточнили в ГАИ, с апреля в Новосибирске зарегистрировали 28 аварий с участием самокатов.