Авиационная опасность объявлена в Воронежской области

Российские регионы в ночь на пятницу подверглись массированной атаке беспилотников. Всего было ликвидировано 87 целей, абсолютное большинство из них — 70 — над территорией Ростовской области. В Воронежской области один из объектов — нефтебазу — пытались поразить сразу шесть БПЛА. Все они были замечены и ликвидированы. Люди не пострадали.