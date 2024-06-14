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Авиационная опасность объявлена в Воронежской области

В Воронежской области в пятницу, 14 июня, в 10.00 в очередной раз объявили авиационную опасность. Соответствующее оповещение появилось в telegram-канале главы региона Александра Гусева. Воронежцев просят сохранять спокойствие.

Источник: Billy Huynh/CC0

При нахождении дома, следует подальше держаться от окон. Укрыться можно в помещениях со сплошными стенами — в ванной, коридоре или кладовой. При нахождении на улице, на период опасности, лучше спрятаться в подъездах близлежащих домов, подземных переходах, если таковые есть поблизости, либо на подземных паркингах.

Российские регионы в ночь на пятницу подверглись массированной атаке беспилотников. Всего было ликвидировано 87 целей, абсолютное большинство из них — 70 — над территорией Ростовской области. В Воронежской области один из объектов — нефтебазу — пытались поразить сразу шесть БПЛА. Все они были замечены и ликвидированы. Люди не пострадали.