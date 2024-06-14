В Уфе мужчина напал с ножом на хозяина квартиры и убил товарища.

46-летний уфимец обвиняется в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 26 апреля 2024 года злоумышленник вместе со знакомым пришел в гости к другому мужчине, с которым ранее не пересекались. Компания распивала алкоголь. В один момент обвиняемый, вооружившись двумя кухонными ножами, вышел на балкон, где находились мужчины, и нанес им несколько ударов. 49-летний хозяин квартиры сумел сбежать и обратиться за помощью, его экстренно доставили в больницу с ножевыми ранениями. При осмотре его квартиры в Кузнецовском затоне полицейские обнаружили тело второй жертвы.