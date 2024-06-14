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Автолюбитель сбил собаку и оставил ее умирать во Владивостоке

Неравнодушным гражданам пришлось усыпить пострадавшего питомца.

Источник: Соцсети

В районе двух часов дня улице Посадская, 20, во Владивостоке водитель джипа задавил идущую по дороге собаку. Она играла вместе с другим псом, но не успела отскочить, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Люди отметили, что рулевой спокойно вышел из салона автомобиля, посмотрел на страдающее от сильной боли животное и поехал дальше. Собака ползла на передних лапах и мучилась, хотела хоть как-то облегчить свое состояние. Очевидцы забрали ее и отвезли в ветклинику. К сожалению, четвероного друга пришлось усыпить, иначе бы то страдало еще некоторое время.

Пользователи соцсетей просят водителей задуматься о своих поступках и не быть такими бессердечными, агрессивными по отношению к животным.

Ранее «КП» писала о прекрасной собаке Марте, которую уже во второй раз предали люди и не.