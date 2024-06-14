Автолюбитель сбил собаку и оставил ее умирать во Владивостоке

Люди отметили, что рулевой спокойно вышел из салона автомобиля, посмотрел на страдающее от сильной боли животное и поехал дальше. Собака ползла на передних лапах и мучилась, хотела хоть как-то облегчить свое состояние. Очевидцы забрали ее и отвезли в ветклинику. К сожалению, четвероного друга пришлось усыпить, иначе бы то страдало еще некоторое время.