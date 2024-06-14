Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете

«Установлено, что мужчина завел себе персональную учетную запись в одном из интернет-мессенджеров и начал размещать там материалы, в которых высказывал свое личное неприязненное отношение к ряду национальностей, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении.
Подследственный активно призывал к актам агрессии по отношению к лицам одной национальности, которая была ему особенно неугодна. Все факты размещения подобных материалов были задокументированы следователями.
«В отношении жителя города Севастополя, подозреваемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к экстремистской деятельности — ред.)».
В отношении севастопольца ведется следствие, он может лишиться свободы на срок до шести лет.
Ранее житель Крыма был отправлен под суд за сотрудничество со спецслужбами Украины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.
Кроме того, в Ижевске 14 июня органы ФСБ задержали гражданина, который подозревается в подготовке теракта на транспорте. По заданию представителя украинской террористической организации он оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики.