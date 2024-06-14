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Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Житель Севастополя может лишиться свободы на шесть лет за призывы к экстремистской деятельности, размещенные в интернете. На фигуранта заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что мужчина завел себе персональную учетную запись в одном из интернет-мессенджеров и начал размещать там материалы, в которых высказывал свое личное неприязненное отношение к ряду национальностей, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении.

Подследственный активно призывал к актам агрессии по отношению к лицам одной национальности, которая была ему особенно неугодна. Все факты размещения подобных материалов были задокументированы следователями.

«В отношении жителя города Севастополя, подозреваемого в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (призывы к экстремистской деятельности — ред.)».

В отношении севастопольца ведется следствие, он может лишиться свободы на срок до шести лет.

Ранее житель Крыма был отправлен под суд за сотрудничество со спецслужбами Украины. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина предлагал СБУ свое участие в противодействии проведению спецоперации.

Кроме того, в Ижевске 14 июня органы ФСБ задержали гражданина, который подозревается в подготовке теракта на транспорте. По заданию представителя украинской террористической организации он оказал содействие в подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики.

ФСБ