Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете

«Установлено, что мужчина завел себе персональную учетную запись в одном из интернет-мессенджеров и начал размещать там материалы, в которых высказывал свое личное неприязненное отношение к ряду национальностей, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении.