В Киеве и Харькове прогремели взрывы

«В Киеве был слышен взрыв», — пишет издание.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице и области объявили воздушную тревогу.
Кроме того, телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Харькове. При этом, на тот момент в регионе не звучала воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах в обоих городах пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.