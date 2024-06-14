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В Киеве и Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщило местное издание «Страна» в Telegram-канале.

Источник: Reuters

«В Киеве был слышен взрыв», — пишет издание.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице и области объявили воздушную тревогу.

Кроме того, телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Харькове. При этом, на тот момент в регионе не звучала воздушная тревога.

Официальной информации о взрывах в обоих городах пока не поступало.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.