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В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Военные учения проводятся в пятницу утром в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 11.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Развожаев уточняет, что в городе все спокойно. Накануне учения со стрельбой проходили в Феодосии.

Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.