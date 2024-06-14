В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину

«Ориентировочно до 11.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Развожаев уточняет, что в городе все спокойно. Накануне учения со стрельбой проходили в Феодосии.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.