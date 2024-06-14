Появились кадры обрушения моста в Харьковской области после удара ВКС

На них видно, что к мосту подъезжают несколько машин, в этот момент Су-34 наносит удар высокоточной ракетой Х-38МЛЭ.
Почти сразу после атаки мост сложился и ушел под воду, таким образом нарушив снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Позже телеграм-канал канале LostArmour уточнил, что удар был нанесен по основанию переправы. Также уничтожен транспорт ВСУ.
Ранее стало известно, что авиация ВКС России нанесла бомбовый удар по месту совещания офицеров территориальной обороны Вооруженных сил Украины, которое проходило в подконтрольном Киеву населенном пункте Цветковое Запорожской области.