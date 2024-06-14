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Жительницу Иркутской области осудили за укушенного полицейского

В суде женщина пояснила, что из-за алкоголя она не контролировала себя.

Источник: AP 2023

В Ангарске осудили жительницу, которая укусила сотрудника правоохранительных органов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе судов по Иркутской области.

«Из дома культуры, где проходила дискотека, в отдел полиции доставили нарушительницу общественного порядка для привлечении ее к административной ответственности. В отделении она вела себя нагло и дерзко», — прокомментировали АиФ-Иркутск в суде.

Во время досмотра личных вещей пьяная дебоширка укусила за руку женщину — сотрудника полиции, причинив телесные повреждения. В отношении нападавшей завели уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского.

В суде 56-летняя обвиняемая пояснила, что из-за алкоголя она не контролировала себя и поэтому набросилась на сотрудника полиции. Женщину приговорили к 3 годам 6 месяцам условно.

Ранее в Ангарске возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который ударил инспектора ГИБДД по голове, когда пытался сбежать из отдела полиции.