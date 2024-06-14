В Воронежской области отменили авиационную опасность

О ЧП на территории региона за этот период не сообщалось.
Чего не скажешь о сегодняшней ночи. В районе 3 часов пятницы, 14 июня, в Лискинском районе при помощи беспилотников была атакована местная нефтебаза. Все воздушные цели — шесть БПЛА — были уничтожены средствами ПВО.
В результате случившегося никто из людей не пострадал. Обломками беспилотников был поврежден неиспользуемый резервуар.
Всего за ночь над территорией российских регионов было уничтожено 87 беспилотников. Абсолютное большинство из них — 70 штук — над Ростовской областью.