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В Воронежской области отменили авиационную опасность

Воронежцам сообщили об отмене авиационной опасности. Предупреждение таким образом было актуально менее часа. Его объявили в 10.00, а в 10.54 поступила информация об отбое.

Источник: РИА "Новости"

О ЧП на территории региона за этот период не сообщалось.

Чего не скажешь о сегодняшней ночи. В районе 3 часов пятницы, 14 июня, в Лискинском районе при помощи беспилотников была атакована местная нефтебаза. Все воздушные цели — шесть БПЛА — были уничтожены средствами ПВО.

В результате случившегося никто из людей не пострадал. Обломками беспилотников был поврежден неиспользуемый резервуар.

Всего за ночь над территорией российских регионов было уничтожено 87 беспилотников. Абсолютное большинство из них — 70 штук — над Ростовской областью.