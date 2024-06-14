Во Владивостоке мужчину осудили за кражу денег с найденной карты

Во Владивостоке суд вынес приговор 51-летнему мужчине, который использовал найденную на автобусной остановке банковскую карту для личных покупок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Установлено, что в феврале 2024 года осуждённый нашёл банковскую карту на остановке общественного транспорта «Луговая» и с её помощью оплатил покупки на сумму более 10 тысяч рублей.
«С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил итоговое наказание в виде лишения свободы на 3 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в надзорном ведомстве.
На данный момент приговор не вступил в законную силу.