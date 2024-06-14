В Волгограде пациент микрохирургии глаза скончался в реанимации

В Волгограде пациент умер в ходе подготовки к операции в «Микрохирургии глаза». Мужчину в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в находящуюся по соседству больницу скорой медицинской помощи № 25, но спасти его не удалось, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.
— Несмотря на проведенную интенсивную терапию, пациент скончался в отделении реанимации. Причина смерти будет выяснена в установленном порядке, — рассказали в облздраве.
Известно, что взрослый мужчина решил сделать операцию в «Микрохирургия глаза», расположенной на территории больничного комплекса в Дзержинском районе. Пока его готовили к оперативному вмешательству, состояние пациента резко ухудшилось. Врачи микрохирургии провели все необходимые в таких случаях медицинские манипуляции. После за жизнь пациента боролись реаниматологи 25-й больницы.