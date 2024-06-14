В Перми пассажиров автобуса эвакуировали из-за технической неисправности

Ролик с высадкой пассажиров был опубликован в телеграм-канале вечером 12 июня. На кадрах видно автобус № 33, который остановился на обочине. Пассажиры транспорта выходят из него на газон и проезжую часть. В это время водитель осматривает транспортное средство.