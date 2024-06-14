В Перми пассажиров автобуса эвакуировали из-за технической неисправности

Пассажиры автобуса эвакуировались из транспорта из-за технической неисправности в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».
Ролик с высадкой пассажиров был опубликован в телеграм-канале вечером 12 июня. На кадрах видно автобус № 33, который остановился на обочине. Пассажиры транспорта выходят из него на газон и проезжую часть. В это время водитель осматривает транспортное средство.
«Что-то зашипело у автобуса на улице Старцева в Перми, все эвакуировались», — сообщает автор публикации.
Информацию о происшествии сайту perm.aif.ru прокомментировали в городском департаменте транспорта. По данным ведомства, инцидент произошёл в 17:30 12 июня. «Произошла техническая неисправность у автобуса маршрута № 33, следующего в сторону “Площади Восстания” вблизи остановочного пункта “Школа № 135”. Автобус был снят с линии», — рассказали в департаменте транспорта Перми.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал о жалобах пассажиров пермского автобуса № 33 на духоту, жару и неработающие кондиционеры.