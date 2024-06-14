Мужчина вышел из дома в Иркутске и пропал

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов ищут 36-летнего Виктора Бурмакина, который пропал 11 июля. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что её знакомый вышел из дома номер 86, расположенного в микрорайоне Юбилейный, и пошел в сторону остановки “Кафе”, откуда должен был дойти до неё», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

Но, к сожалению, мужчина пропал без вести. Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, глаза карие, волосы русые. Он был одет в чёрный костюм, футболку бордового цвета и коричневые кроссовки. Сотового телефона и паспорта у пропавшего с собой не было.