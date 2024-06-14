«Его удерживают». Хозяин пропавшего после ДТП питбуля рассказал о поисках

11 мая в Перми пропала собака — американский питбультерьер песочного цвета Арес. Это произошло в результате ДТП, в которое попал его хозяин. Нашедшему собаку владелец обещал вознаграждение в 100 тысяч рублей. Что известно на данный момент, выяснял сайт perm.aif.ru.
Испугался аварии
11 мая Владимир — хозяин Ареса — вместе с другом направлялся по делам. Арес был в машине.
«Мы с товарищем поднимались к Центральному рынку на машине. Внезапно у неё лопнуло колесо. Нас занесло. Автомобиль ударился об ограждение. Дверь машины открылась, и Арес, испугавшись, выскочил из салона и убежал в сторону лога на улице Мильчакова», — рассказал perm.aif.ru хозяин собаки Владимир.
Он пытался найти питомца: звал его, осматривал окрестности. Но результата не было. Тогда Владимир решил попросить о помощи пермяков. Он распространил в Сети объявления о поиске пропавшей собаки. Причём Владимир обещал нашедшему вознаграждение, размер которого к этому дню вырос до 100 тысяч рублей.
«За достоверное фото Ареса я выплачу пять тысяч рублей», — говорит Владимир.
Как идут поиски
К поискам подключились сотни неравнодушных жителей Перми и края. Они делают репосты сообщений о пропавшем Аресе, ходят по улицам в поисках собаки, размещают объявления где только можно, в том числе — на своих автомобилях.
«Все стараются помочь. В день поступают десятки звонков от людей, которые видели похожую собаку. Звонят и пишут из разных районов города утром, днём, вечером. Кто-то видел похожую собаку с девушкой, кто-то — на поводке у мужчины. Среди локаций были улица Советской Армии, микрорайон Закамск… Его видят везде, но, к сожалению, подтверждений в виде фото или видео нет. Пока что за Ареса принимали других собак. Тем не менее я благодарю всех, кто откликнулся», — вздыхает Владимир.
Владелец Ареса и его друзья выезжают по всем сообщениям. Но пока найти питомца не удалось.
Где может быть Арес?
Собаки нет уже месяц. Какие есть версии, где Арес может быть?
«В то, что он бегает по городу, я слабо верю, потому что он был социализирован, привык жить дома с людьми, знает, что у человека есть пища. Думаю, что кто-то удерживает собаку. Возможно, это человек, который живёт за пределами Перми — в другом округе. Вероятно, кто-то посадил Ареса в машину и увёз на дачу, и поэтому мы никак не можем его найти», — считает Владимир.
Он говорит, что не собирается сдаваться и останавливать поиски.
«Жду тебя»
«Родной мой, жду тебя», «Это наш ребёнок», «День за днём мы ищем тебя», — всё это из постов и роликов о поисках пропавшей собаки со страницы Владимира. Он говорит, что для него это не просто питомец, а член семьи.
Поиски Ареса продолжаются. Его приметы: порода — американский питбуль терьер, окрас рыжеватый (песочный), белое пятно на носу и шрам на правом плече около 5 сантиметров в длину. Арес был в ошейнике в виде серебристой цепи.
«Пёс ручной, контактный, совсем неагрессивный, к людям относится очень дружелюбно», — говорит Владимир.
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