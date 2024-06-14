«Его удерживают». Хозяин пропавшего после ДТП питбуля рассказал о поисках

«Все стараются помочь. В день поступают десятки звонков от людей, которые видели похожую собаку. Звонят и пишут из разных районов города утром, днём, вечером. Кто-то видел похожую собаку с девушкой, кто-то — на поводке у мужчины. Среди локаций были улица Советской Армии, микрорайон Закамск… Его видят везде, но, к сожалению, подтверждений в виде фото или видео нет. Пока что за Ареса принимали других собак. Тем не менее я благодарю всех, кто откликнулся», — вздыхает Владимир.