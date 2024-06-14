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В Урюпинске похоронят погибшего в зоне СВО артиллериста Михаила Покручина

В Волгоградской области простятся младшим сержантом Михаилом Покручиным.

Мужчина выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Михаил Покручин родился и вырос в Урюпинске. Затем окончил академию МВД РФ в городе Волгограде, был капитаном полиции в отставке.

В прошлом году он подписал контракт и отправился зону СВО. Военнослужащего ранили в марте 2024 года. Михаил Покручин скончался в госпитале. У него остались мама, жена, дети, сообщили в администрации Урюпинска.

С бойцом простятся в Урюпинске 15 июня. Михаила Покручина похоронят на кладбище в хуторе Попов.

«Вечная память герою! — написали в администрации города. — Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах».