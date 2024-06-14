Нижегородский завод «Патриот» увольняет сотрудников из-за обрушения здания

На кожевенном заводе «Патриот» в Богородске Нижегородской области сотрудникам предложили уволиться из-за того, что здание, в котором они работают, может обрушиться. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье», ссылаясь на генерального директора Олег Алехин. Корпус 1908 года постройки.
Персонал отправлен в оплачиваемые отпуска в ожидании результатов технической экспертизы здания. Сейчас рабочий процесс тормозит трещина, которая появилась в несущей стене. Она образовалась из-за вибрации тяжелого оборудования. Сроки ремонта пока неизвестны.