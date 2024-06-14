Нижегородский завод «Патриот» увольняет сотрудников из-за обрушения здания

На кожевенном заводе «Патриот» в Богородске Нижегородской области сотрудникам предложили уволиться из-за того, что здание, в котором они работают, может обрушиться. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье», ссылаясь на генерального директора Олег Алехин. Корпус 1908 года постройки.