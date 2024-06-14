СК возбудил дело после гибели оператора НТВ в Горловке

МИД России счел целенаправленной атаку на репортеров в Горловке. ООН осудила нападения на журналистов, «где бы они ни находились». У представителей СМИ должно быть право на беспрепятственную работу без вреда здоровью, подчеркивал официальный представитель генсека всемирной организации Фархан Хак.