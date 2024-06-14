Осужденный сбежал из колонии в СКО

— Осужденный не вернулся в колонию-поселение с рабочего объекта. В его розыске задействованы сотрудники учреждения и департамента уголовно-исполнительной системы. Отбывающие наказания в учреждениях минимальной безопасности работают за пределами колонии, по окончанию рабочего времени возвращаются. Он отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством.