Осужденный сбежал из колонии в СКО

В мессенджерах распространялась ориентировка на 39-летнего мужчину, который сбежал из
учреждения № 51. Осудили его в 2022-м году по уголовным статьям за кражу и угон транспортного средства. По приговору суда он должен был провести в местах лишения свободы 4,5 года.
— Осужденный не вернулся в колонию-поселение с рабочего объекта. В его розыске задействованы сотрудники учреждения и департамента уголовно-исполнительной системы. Отбывающие наказания в учреждениях минимальной безопасности работают за пределами колонии, по окончанию рабочего времени возвращаются. Он отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством.