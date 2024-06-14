Энергетики устранили последствия непогоды в Нижегородской области

Устранены повреждения на 68 ЛЭП, введены в работу 419 трансформаторных подстанций. Убрано более 30 упавших на провода деревьев, восстановлено 14 пролетов оборванных проводов, заменено свыше 32 предохранителей.
Работы велись всю ночь. К ликвидации последствий технологических нарушений было привлечено 57 бригад филиала «Нижновэнерго».
Энергетики обращают внимание нижегородцев, что при обнаружении оборванных проводов следует сообщить в энергокомпанию (8−800−220−0−220, звонок бесплатный) или отделение МЧС.