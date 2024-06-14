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Энергетики устранили последствия непогоды в Нижегородской области

Последствия грозового фронта, который стал причиной локальных нарушений на энергообъектах, устранили энергетики филиала «Россети Центр и Приволжья» — «Нижновэнерго», сообщает пресс-служба компании.

Устранены повреждения на 68 ЛЭП, введены в работу 419 трансформаторных подстанций. Убрано более 30 упавших на провода деревьев, восстановлено 14 пролетов оборванных проводов, заменено свыше 32 предохранителей.

Работы велись всю ночь. К ликвидации последствий технологических нарушений было привлечено 57 бригад филиала «Нижновэнерго».

Энергетики обращают внимание нижегородцев, что при обнаружении оборванных проводов следует сообщить в энергокомпанию (8−800−220−0−220, звонок бесплатный) или отделение МЧС.

ЖКХ