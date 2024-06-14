Россия вернула 32 тела погибших военных

В мае стороны также обменялись военнопленными. В российском Минобороны сообщили, что в результате в Россию вернулись 75 военных. В плену им «грозила смертельная опасность», уточняли в ведомстве. В сообщении говорилось, что военно-транспортные самолеты доставят их в Москву «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России». Взамен Украине также передали 75 человек.