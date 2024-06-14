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В Ростовской области арестовали подозреваемых в похищении человека

Четверых мужчин в Ростовской области заподозрили в похищении человека и вымогательстве денег.

В Ростовской области взяли под стражу четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека (п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, речь идет об уроженце Ростовской области и троих мужчинах родом из Центральной Азии.

Предварительно, в мае 2024 года подозреваемые похитили иностранца и вымогали у него 1 млн рублей. Жертве нанесли травмы, которые позже были квалифицированы как вред здоровью.

Известно, что предполагаемых преступников совместно задержали сотрудники УФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии. Уголовное дело было возбуждено в СУ СК России по Ростовской области.