В Ростовской области арестовали подозреваемых в похищении человека

В Ростовской области взяли под стражу четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека (п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, речь идет об уроженце Ростовской области и троих мужчинах родом из Центральной Азии.
Предварительно, в мае 2024 года подозреваемые похитили иностранца и вымогали у него 1 млн рублей. Жертве нанесли травмы, которые позже были квалифицированы как вред здоровью.
Известно, что предполагаемых преступников совместно задержали сотрудники УФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии. Уголовное дело было возбуждено в СУ СК России по Ростовской области.