В Италии арестовали россиянина по подозрению в организации побега Усса

«Карабинеры поместили под арест гражданина России, проживающего в Швейцарии, который считается одним из организаторов и инициаторов побега Артема Усса из Италии», — говорится в документе.
Чиракадзе в заявлении назван предпринимателем и сооснователем группы Право.ру, «владеющей одноименной системой электронного правосудия, которая оказывает помощь российским судебным сайтам».
Согласно следствию, 54-летний Чиракадзе, как считается, «следил за исходом решения Апелляционного суда Милана об экстрадиции Усса в США, чтобы “побудить его осуществить план, который он тем временем заранее организовал, связавшись с членами банды”. На этапе организации побега россиянин предположительно “присутствовал на основных встречах с членами группировки”, “поддерживал постоянный контакт с членами семьи Усса” и “несколько раз встречался с членами банды уже после побега российского предпринимателя за пределы Италии.
Следователи воспользовались данным телефона Чиракадзе и проследили его перемещения на территории Италии. Их посчитали совместимыми с местами, где якобы «проходили подготовительные встречи» перед побега Усса. Также были проанализированы «списки пассажиров рейсов авиакомпаний, которые позволили установить его присутствие в различных итальянских и зарубежных городах, где проходили встречи по подготовке к побегу».
Артем Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра, был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения.
В конце 2023 года миланская прокуратура сообщила об операции по аресту пятерых выходцев из балканских стран, подозреваемых в причастности к организации побега Усса. Он покинул Италию через границу со Словенией, воспользовавшись четырьмя автомобилями, которые передвигались как кортеж. Согласно последнему заявлению карабинеров, двое членов банды содержатся под арестом в тюрьме, третий перемещен под домашний арест.