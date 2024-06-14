В Италии арестовали россиянина по подозрению в организации побега Усса

Согласно следствию, 54-летний Чиракадзе, как считается, «следил за исходом решения Апелляционного суда Милана об экстрадиции Усса в США, чтобы “побудить его осуществить план, который он тем временем заранее организовал, связавшись с членами банды”. На этапе организации побега россиянин предположительно “присутствовал на основных встречах с членами группировки”, “поддерживал постоянный контакт с членами семьи Усса” и “несколько раз встречался с членами банды уже после побега российского предпринимателя за пределы Италии.