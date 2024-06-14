В аварийном доме в Омске официально ввели режим повышенной готовности к ЧС

Администрация города Омска официально ввела режим повышенной готовности к ЧС на территории рассыпающейся многоэтажки по улице Магистральная, 47А. Опасность объекта ранее выявили специалисты ООО «Аналитика», которые провели инструментальное обследование дома. Согласно их выводам, здание может в любой момент обрушиться.
Напомним, о том, что на объекте введен режим повышенной готовности к ЧС, администрация Омска объявила еще 8 июня. Тогда же на место выехали специалисты мэрии — они уговаривали жильцов переехать в пункты временного размещения и маневренный муниципальный жилой фонд.
Подобные предложения поступали к жителям и раньше, однако они отказывались. Есть ли сейчас люди в квартирах аварийного дома, неизвестно. После того, как режим повышенной готовности введен официально, потенциально опасный объект должны оградить сигнальной лентой.
Дом по улице Магистральной, 47А 1960 года постройки был признан аварийным в 2021 году. Ранее на его немедленном расселении настаивала прокуратура, в мае там обвалился кусок штукатурки. Официально в доме зарегистрировано 190 жильцов.