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Погиб водитель и пострадал трехлетний малыш: в Бахчисарайском районе произошло страшное ДТП лоб в лоб

В ДТП в Бахчисарайском районе погиб водитель, пострадал трехлетний ребенок.

Источник: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Сегодня, 14 июня, в Бахчисарайском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым.

Смертельное ДТП случилось на трассе «Таврида» в районе съезда в село Новопавловка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Ford.

«Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, трехлетний ребенок, находившийся в салоне второго авто, с полученными травмами госпитализирован», — сообщили в надзорном ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.