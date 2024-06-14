Погиб водитель и пострадал трехлетний малыш: в Бахчисарайском районе произошло страшное ДТП лоб в лоб

Сегодня, 14 июня, в Бахчисарайском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым.
Смертельное ДТП случилось на трассе «Таврида» в районе съезда в село Новопавловка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2106 вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Ford.
«Водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия, трехлетний ребенок, находившийся в салоне второго авто, с полученными травмами госпитализирован», — сообщили в надзорном ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.