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На юге Волгограда после ливня маршрутка № 6а провалилась под асфальт

В связи с обрушением части дороги в Кировском районе областного центра прокуратура региона организовала проверку.

По данным прокуратуры Волгоградской области, в пятницу, 14 июня, на проезжей части рядом с домом № 73а на ул. имени 64-й Армии во время движения маршрутного такси частично обрушилась проезжая часть. Инцидент произошел после проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории.

Водитель и пассажиры автотранспорта оперативно выбрались из автомобиля, который частично попал в зону повреждения участка дороги.

Вопрос о принятии мер будет решен после результатов проверки.