На юге Волгограда после ливня маршрутка № 6а провалилась под асфальт

По данным прокуратуры Волгоградской области, в пятницу, 14 июня, на проезжей части рядом с домом № 73а на ул. имени 64-й Армии во время движения маршрутного такси частично обрушилась проезжая часть. Инцидент произошел после проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории.