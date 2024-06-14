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В Могилеве раскрыли убийство 24-летней давности

В 2000 году в центре Могилева нашли труп девушки, на котором были признаки насильственной смерти. Убийство раскрыли только сейчас, сообщили в МВД Беларуси.

Источник: Смартпресс

Стало известно, что местная 28-летняя жительница ночью возвращалась от своей подруги, но домой так и не дошла.

По факту жестокого убийства возбудили уголовное дело. Все это время, с момента преступления и до сегодняшнего дня, следствие по делу не прекращали.

Недавно органам удалось установить подозреваемых. В ночь преступления двое жителей Могилева, 22 и 25 лет, напали на женщину, ограбили ее, а затем избили и изнасиловали. После этого скрылись с места преступления.

Следствие продолжается и сейчас проводятся различные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства убийства.