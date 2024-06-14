В Могилеве раскрыли убийство 24-летней давности

Стало известно, что местная 28-летняя жительница ночью возвращалась от своей подруги, но домой так и не дошла.
По факту жестокого убийства возбудили уголовное дело. Все это время, с момента преступления и до сегодняшнего дня, следствие по делу не прекращали.
Недавно органам удалось установить подозреваемых. В ночь преступления двое жителей Могилева, 22 и 25 лет, напали на женщину, ограбили ее, а затем избили и изнасиловали. После этого скрылись с места преступления.
Следствие продолжается и сейчас проводятся различные экспертизы, чтобы установить все обстоятельства убийства.