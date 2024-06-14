В Ленинградской области мужчина до смерти избил свою невесту

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Житель Гатчины задержан по подозрению в смертельном избиении своей невесты из-за ревности, сообщает пресс-служба СУСК по Ленинградской области.
«Следственным отделом по городу Гатчине СУСК России по Ленинградской области в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 13 июня в квартире в городе Гатчине подозреваемый на почве ревности нанес своей сожительнице на менее двух ударов руками в голову, в результате которых женщина скончалась на месте происшествия в тот же день.
В настоящее время мужчина задержан, ведется его допрос. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СУСК.